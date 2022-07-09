Denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem' acı veda! Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Gizem Çakmak, ablası K.Ç. (13) ve kuzeni U.Ç. (6) ile serinlemek için denize gitti. Bir süre denizde yüzen çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çocukları gören Köse Erkal, suya girerek K.Ç. ile U.Ç.’yi çıkardı, Gizem Çakmak ise gözden kayboldu. İhbarla sahile jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede çalışma başlattı. Sahildekiler de suya girip el ele tutuşarak, insan zinciri oluşturup Gizem’i aradı. Gizem Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın bulunarak, sudan çıkarıldı.

Ambulansa götürülen Gizem, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren K.Ç. ile U.Ç.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

GİYDİĞİ TİŞÖRT TABUTUNUN ÜZERİNE BIRAKILDI

Gizem Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Gülyalı ilçesine götürüldü. Gizem için Gülyalı Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gizem Çakmak’ın annesi Çiçek ve babası Mustafa Çakmak’ın yanı sıra akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı öncesi küçük kızın giydiği tişört, tabutun üzerine bırakıldı. Gizem Çakmak’ın babası, taziyeleri kabul ederken, annesi ise gözyaşlarıyla kızının tabutuna sarıldı. Gizem Çakmak, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Gülistan Mahallesi’nde toprağa verildi.

