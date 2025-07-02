Denizde bayram

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1Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla İstanbul’daki Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı’nda kutlama programı yapıldı. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile ilgili kurumların müdür ve temsilcileri katıldı.

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ŞEHİTLERE ÇELENK

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “1 Temmuz, bizler için sadece bir tarih değildir. Aynı zamanda karasularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız, denizlerimizde egemen olduğumuzu tüm dünyaya yeniden ilan ettiğimiz gündür. Denizcilerimizin dümeni viya, pruvası neta, ufku ve bahtı açık olsun diyorum” dedi. Kutlamada İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin Boru ve Trampet Takımı denizcilik marşlarını sahneledi. Ardından da Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando Takımı konser verdi. Törenin sonunda şehitler için denize çelenk bırakıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait gemi ve botların gösterisiyle program sona erdi. 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı İzmir, Çanakkale, Mersin, Sinop, İskenderun ve Trabzon’da da renkli etkinliklerle kutlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yâd ediyorum. Bayrağımızı ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde dalgalandıran denizcilerimize Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

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TERSANELER ‘BOT’LA YARIŞTI

TUZLA Tersaneleri, Kabotaj Bayramı’nı suüstünde kutladı. Tuzla Belediyesi, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Deniz Yıldızı Spor Kulübü işbirliğiyle Kabotaj Bayramı’nın 99. yılına özel düzenlenen Tersanelerarası Dragon Bot Şampiyonası, 16 takım ve 304 katılımcıyla Tuzla Sahili’nde unutulmaz anlara sahne oldu. Şampiyonaya tersane çalışanlarının yanı sıra öğretmenler, kamu kurumları ve meslek kuruluşları da katıldı. Şampiyonada birinciliği Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan takım kazandı. İkincilik ödülünü kazanan HAVELSAN takımı oldu. Üçüncülük kupasını ise Sedef Tersanesi takımı kaldırdı. Ord. Prof. Dr. Ata Nutku adına verilen özel kupa ise 8 kadın sporcu ile yarışan İstanbul Tersane Komutanlığı-Mavi Vatan Kalesi Takımı’nın oldu. Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna armağan ettiği kabotaj hakkı bir deniz kazanımıdır. Biz bu bayramı denizde kürek çekerek kutluyoruz. Tuzla’yı gerçek anlamda deniz kentine dönüştürme hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.