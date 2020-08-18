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Tezcan SOLMAZ/DÜZE, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:10,Son Güncelleme:

Denizde akıntıya kapılan fındık işçisini vatandaşlar kurtardı

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Denizde akıntıya kapılan fındık işçisini vatandaşlar kurtardı
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DÜZCE’nin Akçakoca ilçesine fındık toplamak için gelen Fatih K. serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle denizden çıkarılan Fatih K. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Akçakoca ilçesi Çuhallı Çarşısı Plajı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Doğu illerinden Akçakoca ilçesine fındık toplamak için gelen Fatih K., denize girerek serinlemek istedi. Bir anda akıntıya kapılan fındık işçisinin çırpınışlarını gören vatandaşlar, denize girerek boğulma tehlikesi yaşayan Fatih K.’yı kurtardılar. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih K.’yı ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı.

Fatih K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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