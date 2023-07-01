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Denizde akıntıya kapılan 6 kişiden 2'si öldü

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#Çarşamba#Deniz#Samsun
Denizde akıntıya kapılan 6 kişiden 2si öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 19:46

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, denize girip akıntıya kapılan ve kurtarılıp hastaneye kaldırılan 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

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Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ndeki sahilde denize giren Mehmet Güder, Muharrem Semizoğlu, Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., bir süre sonra akıntıya kapıldı. Orhan Ç., İrem Ç., Emine Ç. ve Engin Ç., çevredekiler ve yakınları tarafından sudan çıkarılırken, Mehmet Güder ve Muharrem Semizoğlu ise bulunamadı.

4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Güder ve Semizoğlu'na ulaşıldı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 6 kişiden Güder ve Semizoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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#Çarşamba#Deniz#Samsun

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