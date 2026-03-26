×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Denizde 3 saat kurtarılmayı bekledi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 16:34

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kano ile denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılarak denizde yaklaşık 3 saat mahsur kaldı. Yüzerek hayatta kalmaya çalışan şahıs, deniz polisinin müdahalesiyle bota alınıp kurtarıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Atatürk Parkı falezler açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kano ile denize açılan Turgay T. (44), rüzgardan dolayı dengesini kaybederek suya düştü. Akıntının etkisiyle kanosundan uzaklaşan ve kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa sürüklenen vatandaş denizde mahsur kaldı.

Bu sırada eğitim amaçlı seyir yapan Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgay T'yi fark etti. Bot ile bölgeye intikal eden ekipler, deniz simidiyle Turgay T'yi güvenli bölgeye çekti. Ekipler tarafından bota alınan vatandaş ve kanosu kısa sürede karaya ulaştırıldı.

Haberin Devamı

Denizde kaldığı süre boyunca üşüdüğü gözlenen Turgay T., kıyıda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansta tedbir amaçlı müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

