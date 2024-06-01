Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Kaya: Erzan, Terim’den aldığı parayla açığını kapattı

Haberin Devamı

YÜKSEK getirili fon vaadiyle teknik direktör Fatih Terim ile ünlü futbolcuların da arasında yer aldığı 29 kişiyi dolandırdığı iddia edilen eski bankacı Seçil Erzan’ın davasında Denizbank Yönetim Kurulu Başkanı Tanju Kaya tanık olarak dinlendi. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Tanju Kaya özetle şunları söyledi: “Yaşanan olaylardan Sermin Tekin’in (Seçil Erzan’ın 1. Dereceden sicil amiri) beni aramasıyla haberdar oldum. Fatih Terim, Seçil Hanım için ‘Kızım gibidir’ dedi. Seçil Erzan’ın teftiş kurulu için ifadesi alındığında ben de oradaydım. Fatih Terim’den 300 bin dolar aldığını, sonrasında bu parayı yerine koyabilmek için futbolculardan aldığını ve böyle devam ettiğini söyledi.”

‘TERİM’İN İSMİNİ KULLANDI’

Buse Terim ile Terim Arıcan’ın avukatının, “Bahsedilen fonu ‘Fatih Terim Fonu’ olarak duyduğunuzu söylediniz. Ancak buraya gelen her müşteki kendilerine, ‘Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu Fonu’ olarak söylendiğini anlattı. Siz bunu duymadınız mı? diye sorması üzerine Tanju Kaya, “En başından beri ‘Fatih Terim Fonu’ olarak duydum. ‘Fatih Terim Fonu’ olarak başlayan fon nedense bazı avukatlar sayesinde ‘Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu Fonu’ oldu. Seçil Hanım, arkadaşının hisse senedinde zararı kapatmak için paraları yönetmeye çalıştığını, rakam büyüyünce de Fatih Terim gibi isimlerden para aldığını ve açıkları kapatmaya çalıştığını söyledi” dedi.

Haberin Devamı

‘ARADA FARK VAR’

Tanık olarak dinlenen Denizbank’ın Teftiş Kurulu Üyesi Cenk İzgi ise “Seçil Erzan bazılarına ‘Fatih Terim Fonu’, bazılarına da ‘özel fon’ demiş. Yapılan şeyler tam olarak saadet zinciri. Arda Turan’ın bize verdiği bir liste vardı. Arada 26 milyon dolar fark vardı. O zaman bu para nerede? sorusu oluştu. Seçil Hanım, Fatih Terim’den 300 bin dolar aldığını söyledi. Semih Kaya ve Fırat Özdemir’e fazla para verdiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEY BELLİYDİ VE ANLAŞILABİLİRDİ’

Tanık ifadelerinin bitmesinin ardından konuşan Seçil Erzan, özetle şunları söyledi: “Yapılan işlemleri bankanın fark etmesi gerekirdi. Bankanın bunları görmeme ihtimali yoktu. Bana, ‘Sen ne yapıyorsun?’ demeliydiler. Ancak bana bunu mart ayında sordular. Müşteriler 500 bin lira ve üzeri kredi çekeceği zaman ne için çektiğini belgeli olarak bankaya sunmak zorunda. Arda Turan, 33 milyon dolar para çekti. Ancak ne için yatırım yapacağına dair evrak sunmadı. Bölge müdürü beni arayıp, ‘neden belgesi yok?’ diye sordu. Çünkü dikkat çeken bir olaydı. Her şey belliydi ve anlaşılabilirdi ama her şeyi ben yapmışım. Sistemsel olarak görmemeleri ve bilmemeleri çok zor.”

Haberin Devamı

Bankanın üst düzey yöneticilerinin verdikleri ifadede, “Kaçacağını düşündük” dediklerini hatırlatan Seçil Erzan, “O gün herkesi bankaya ben çağırdım. O gün kaçmayı değil, ölmek istedim. Kaçmak aklımın ucundan bile geçmedi. Bu para neredeyse hep birlikte bulalım” diye konuştu.

TÜM MÜŞTEKİLER ÇAĞIRILDI

Mahkeme, Fatih Terim’in de arasında bulunduğu dosyaya dahil olan tüm müştekilerin önümüzdeki celse hazır edilmesine, duruşmaya katılmazlarsa haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağının ihtar edilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.