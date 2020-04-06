Denizbank dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da şubeler üzerinden gurbetçilere destek veriyor. Böylece Türkiye ile Almanya arasında iletişim kuran DenizBank aynı zamanda, yurt dışına seyahat eden pek çok vatandaşa da kurumsal bir olanak sağlamaktadır.

Denizbank Almanya Şubeleri

Almanya'nın belirli bölgelerinde DenizBank şubelerine ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Türkiye'de gerçekleşen tüm farklı hizmetler, Almanya'daki değişik eyaletlerde de aynı şekilde yapılabilmektedir. Ayrıca hem Almanca hem de Türkçe olarak destek veren şubeler kapsamında, hangi bölgelerde şubelerin olduğunu öğrenerek buna göre işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

- Baden-Württemberg,

- Bavyera (Bayern),

- Berlin,

- Hamburg,

- Hessen,

- Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen),

- Saksonya,

Almanya'daki bu şubeleri kullanmak suretiyle günlük işlemlerinizi güvenli biçimde gerçekleştirebilirsiniz. Şu an güncel olarak DenizBank’ın bu bölgelerde şubeleri yer almaktadır. Hem gurbetçiler hem de Almanya'ya ziyarete giden vatandaşlar açısından Denizbank’ın bu şubeleri kullanılabilir

Denizbank Almanya Şubeleri İletişim Bilgileri, Telefon Numaraları ve Adresleri

DenizBank'ın Almanya'daki farklı eyaletlerde ve bölgelerde şubeleri yer alır. Bu şubelerin iletişim bilgileri, telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için resmi web sitesini kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden arama motoru ile beraber karşınıza çıkacak resmi Web sitesi üzerinden, her bir şube içerisindeki iletişim bilgileri ve telefon numarası ile adreslerine güvenli biçimde ulaşabilirsiniz.

Detaylı olarak verilen bilgiler doğrultusunda ilgili şube ile amaca uygun şekilde bağlantı kurmak mümkün. Bunu hem Almanya'nın farklı şehirlerinden hem de Türkiye'den gerçekleştirebilirsiniz. Böylece değişik şubeler üzerinden Almanya’yı ziyarete gittiğinizde ya da gurbetçi olarak, kendi banka hesabınıza aracılığıyla pek çok farklı işleme güvenli şekilde gerçekleştirmeniz mümkün.

Denizbank Almanya Şubeleri Çalışma Gün ve Saatleri

Almanya’da DenizBank'ın farklı şubeleri eyaletlerde belirli gün ve saatler içerisinde hizmet sunmaktadır. Bu doğrultuda pazartesiden başlamak suretiyle cumaya kadar hafta içi 5 gün süresi ile DenizBank şubeleri destek sağlar. Çalışma saatleri ise 08.30 ile 17.30 arasıdır. Aynı zamanda 12.00 ile 12.45 arasından hafta içi ara tatili verilmektedir.