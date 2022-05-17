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Denizanasına temas ettikten sonra bunu yapın: Tuzlu suyla yıkayın

#Denizanası#Marmara Denizi#Müsilaj
Denizanasına temas ettikten sonra bunu yapın: Tuzlu suyla yıkayın

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın bazı kesimlerindeki denizanası istilası endişe yaratırken Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanası ile temas halinde alınabilecek önlemleri anlattı.

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Marmara’nın üzerine geçen yıl kâbus gibi çöken müsilajın geri dönüp dönmeyeceği tartışılırken, bu kez de denizanası istilası başladı. Marmara’da 4 farklı denizanası türü olduğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, ‘pusula’ ya da mor denizanası gibi oldukça zehirli türlerin Marmara’da da görüldüğüne dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Denizanası ile temas edilen bölgenin tuzlu suyla yıkanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Okyar, “Eğer tatlı suyla yıkarsanız patlamamış zehirli hücrelerin patlayıp daha fazla yayılmasına neden olursunuz. O nedenle deniz suyuyla yıkadıktan sonra kredi kartı gibi bir kartla hafiften tarayıp vücuda yapışmış parçaları temizlemek gerekir. Sonrasında lokal anestezi etkisi yaratan merhemler sürülür. Acısını almak için buz konulabilir. Devam ederse bir doktora başvurulur” dedi. 

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#Denizanası#Marmara Denizi#Müsilaj

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