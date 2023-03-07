Deniz yine yükseldi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat’ta Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda deniz seviyesinin yükselmesiyle 200 metre içeri giren deniz suyu, bazı bölgelerde binaların 4’üncü katına kadar çıkmıştı. Depremin 4’üncü gününde ise deniz suyu sahilden çekilerek yerini çamura bırakmıştı.

Önceki gece ise bölgede etkili olan lodos fırtınası, ilçedeki sahile yakın çok sayıda cadde ve sokağı su altında bıraktı. Yollar ve caddeler yaya ve araç trafiğine kapatılırken bazı noktalarda su tahliye işlemi yapıldı. Su baskını vatandaşlar arasında paniğe neden olurken İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Mesut Hasan BENLİ yazdı/ İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek

“Paniğe yol açacak bir durum söz konusu değil. Depremlerden kaynaklı olarak oturan, çöken bölge nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Lodos fırtınası etkisini kaybettiği zaman su geri çekilecek. Depremlerde ilçedeki altyapılar hasar gördüğü için suların ilçenin belli noktalarına gelmesi söz konusudur.”

5 TIR SU DAĞITILDI

Depremzedelere yönelik yapılan yardımlar hakkında da bilgi veren Demiryürek, günlük 200 bin kişiye yemek verildiğini, 5 TIR dolusu içme suyu dağıtıldığını ve vatandaşların çamaşırlarını yıkayabilmeleri için 64 tane çamaşır makinesinin kurulumunu yaptıklarını söyledi.