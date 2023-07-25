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Deniz yatağıyla 1,5 kilometre sürüklendi! Jet ski ile kurtarıldı

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#Antalya#Deniz#Manavgat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 13:53

Antalya’da deniz yatağı rüzgârın etkisiyle 1-1,5 kilometre açılan kimliği belirsiz genci, su sporları görevlileri jet ski ile kurtardı. Su Sporları Merkezi çalışanlarından Berkay Hasan Demiroğlu kurtarma analarını anlatırken, '1,5 kilometre ileride genci bulup buraya getirdiler. Şahıs, bir teşekkür bile etmeksizin arkasını dönüp gitti.' ifadelerini kullandı.

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Olay, Sorgun-Boğaz mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan Manavgat Belediyesi Zabıta ekibinin yanına gelen bir genç, arkadaşının deniz yatağının üzerinde açılarak gözden kaybolduğunu, uyumuş olabileceğini belirterek yardım istedi.

Rüzgarın etkisiyle açılan ve gözle görülmeyen gencin bulunması için zabıta görevlisi ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak yardım isterken, Sahil Güvenlik ekiplerinin geç kalma ihtimali üzerine yakında bulunan su sporları merkezinden yardım istedi. Su sporları merkezinden 2 jet ski ile çıkan görevliler, 1-1,5 kilometre açıkta deniz yatağının üzerinde rüzgara kapılan genci bularak sahile çıkardı. Jet skiden inen ve elinde deniz yatağı bulunan genç, kendisini kurtaranlara teşekkür bile etmeksizin arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

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Deniz yatağıyla 1,5 kilometre sürüklendi Jet ski ile kurtarıldı

'TEŞEKKÜR BİLE ETMEDİ'

Rüzgarlı havalarda gerek yüzerek gerekse deniz yatağıyla açılmanın tehlikeli olduğuna dikkat çeken Su Sporları Merkezi çalışanlarından Berkay Hasan Demiroğlu, “Zabıta gelip denizde bir kişinin olduğunu söyleyince Akif amcam ve Mustafa ağabey ayrı ayrı jet skilerle aramaya çıktı. Sanırım 1,5 kilometre ileride genci bulup buraya getirdiler. Şahıs, bir teşekkür bile etmeksizin arkasını dönüp gitti” diye konuştu.

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#Antalya#Deniz#Manavgat