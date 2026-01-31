Deniz üstünde yeni bir Rize... 662 futbol sahası kadar dolgu yapıldı

Haberin Devamı

Dik ve engebeli arazi yapısı nedeniyle yapılaşmanın yanı sıra devasa projelere yer temini noktasında sıkıntıların yaşandığı Doğu Karadeniz’de, deniz dolgulu alanlar inşa ediliyor. Deniz dolgusuyla elde edilen kara parçalarında; özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın havalimanından hastaneye, ulaşımdan, millet bahçesine, sosyal yaşam alanından lojistik liman gibi stratejik yatırımlara kadar pek çok projesi hayata geçiyor.

100 MİLYON TON TAŞ

100 milyon tona yakın taş kullanılarak, Türkiye’nin deniz dolgusu ile inşa edilen 2’nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmet verdiği Rize’de, deniz dolgusu üzerinde şehir hastanesi ve lojistik limanın yanı sıra millet bahçesi de yükseliyor. Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak lojistik liman projesinde, 25 milyon tonluk taş kullanılarak, 877 bin metrekare alan elde edildi. Kentte deniz manzaralı 1053 yatak kapasiteli şehir hastanesi projesi için de 10 milyon taş denize döküldü ve 350 bin metrekare alan kazanıldı, kıyıya ayrıca 14 bin beton blok yerleştirildi.

LİMAN, MÜZE, PARK...

Bünyesinde bilim ve engelsiz yaşam merkezi, kent müzesi ile sosyal donatı alanlarının yer alacağı millet bahçesi projesinde ise dolguyla 500 dönüm alan elde edildi. Türkiye’nin yüzölçümünü arttıran projelerle; deniz dolgusuyla 662 standart futbol sahası büyüklüğünde toplam 4 milyon 727 bin metrekare yeni alan, Rize’ye kazandırıldı. Kentin çehresini değiştiren projelerdeki son durum, dron kamerasına yansıdı. Lojistik liman projesinin 2026’nın 3’üncü çeyreğinde tamamlanması, şehir hastanesinin 2026 sonunda, çalışmalarında sona gelinen millet bahçesinin birinci etabının ise şubat ayında hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.

500 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ

- Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehrin en büyük yeşil sosyal alanı olacak olan millet bahçesi projesine ilişkin şu bilgileri verdi: “Millet bahçesi, eski dolgu alanıyla birlikte ele alındığında yaklaşık 500 dönümlük devasa bir alanı kapsıyor. Şu anda 200 dönümlük birinci etapta sona yaklaştık. Şubat ayı gibi bu alanı tamamlamış olacağız. Buradaki çalışmaların bitmesi ile birlikte arkadaki mevcut tesislerin ön taraftaki yeni zemine geçiş sürecini başlatabileceğiz. İkinci etapta yer alan alanın ise bu yılın ortalarına doğru ihalesinin yapılarak imalat sürecine geçilmesini hedefliyoruz.”