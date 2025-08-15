×
HABERLERGündem Haberleri

Deniz ulaşımına hava engeli, 10 BUDO seferi iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

Deniz ulaşımına hava engeli, 10 BUDO seferi iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 18:11

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 10 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün Bursa’da yağış beklenmezken, Kuzey Doğu yönünden esen Poyraz’ın ortalama saate 47 ila 60 kilometre arasında seyredeceği, zaman zaman ise 80 kilometreye kadar da çıkabileceği öğrenildi.

Mudanya’da etkili olan rüzgar nedeniyle BUDO'dan yapılan duyuruda, Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 10 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

 

#BUDO Seferleri İptal#Bursa-İstanbul Seferleri#Deniz Otobüsü

