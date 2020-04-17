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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.04.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Deniz trafiği azaldı, yunuslar daha çok görülmeye başladı

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Deniz trafiği azaldı, yunuslar daha çok görülmeye başladı
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İSTANBUL'da koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ve balık avlamanın da yasaklanmasıyla birlikte daha çok yunus görülmeye başlandı.

Galata Köprüsü ve Zeytinburnu açıklarında görülen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Galata Köprüsü ve Zeytinburnu açıklarında yunuslar kameralara yansırken, Zeytinburnu açıklarında balık sürüsünün peşinden giden kalabalık bir yunus sürüsüne martılar da eşlik etti. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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