Deniz temalı kısa öykü yarışması

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği, ülkemizde çocukların dikkatini denizlere çekmek, denize ve doğaya karşı farkındalıklarını artırmak, denizi her yönüyle hayal etmeleri, anlatabilmeleri için fırsat yaratmak amacıyla ortaokul “5, 6, 7, 8.” sınıflar arasında deniz temalı bir kısa öykü yarışması düzenliyor.

Tüm Türkiye genelinde düzenlenen yarışma 8-23 Nisan tarihleri arasında başvuruları kabul edecek. Seçici kurul değerlendirmelerini 24 Nisan-5 Haziran arasında gerçekleştirecek ve ödül töreni 12 Haziran’da yapılacak.

Pandemi koşullarının uygunluğuna bağlı olarak tören sanal veya normal bir ortamda yapılacak. Dereceye giren ilk üç öğrenciye özel ödüller, on öğrenciye mansiyon ödülleri verilecek. Ödül ve mansiyon kazanan öykülerle, yayımlanmaya uygun görülen öyküler, bir kitap haline getirilecek.

Birinci olan öykünün sahibine bir dizüstü bilgisayar, ikinciye bir tablet, üçüncüye kompakt fotoğraf makinesi ve mansiyon ödülü olarak 10 adet uzaktan kumandalı yelkenli tekne verilecek.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan duyuruda, “Gelenekselleşeceğini umduğumuz yarışmamızın amacına ulaşacağına, gelecekte denizin sanatımızda, yaşamımızda daha geniş yer tutmasına hizmet edeceğine inanıyoruz.” denildi.

Başvurular DADD resmi web sayfası üzerinden yapılıyor. Ayrıntılı bilgi, katılım şartnamesi ve başvurlar için: denizlerdeyiz.org

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