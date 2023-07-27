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Deniz suyu sıcaklığı rekor kırdı... Akdeniz kaynıyor: 28.4

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#İklim Değişikliği#Deniz Suyu#Sıcaklık
Deniz suyu sıcaklığı rekor kırdı... Akdeniz kaynıyor: 28.4
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 07:00

Küresel iklim değişikliğinin sonucu dünya her geçen gün ısınırken, bu sıcaklardan deniz suyu da etkileniyor. Akdeniz’in yüzey sıcaklığı pazartesi günü 28.4 dereceye çıkarak rekor kırdı. Bir önceki rekor 2003 yılında 28.2 derece olarak ölçülmüştü.

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Dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sadece kara parçalarında değil denizlerde de rekor kırıyor. Akdeniz’e kıyısı bulunan birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele ederken bir kötü haber de Akdeniz’in suyundan geldi. Avrupa Birliği Dünya Gözlem Programı Copernicus tarafından kullanılan uydulardan aldığı verileri analiz eden İspanya Deniz Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz için günlük ortalama deniz yüzeyi sıcaklığının pazartesi günü, 28.4 dereceye çıkarak rekor kırdığını açıkladı. Akdeniz’de en son 23 Ağustos 2003’te 28.2 derece sıcaklığa ulaşılmıştı.

50 SU TÜRÜ YOK OLDU

İspanyol araştırmacılar, bu tür su sıcaklıklarının denizdeki yaşamsal ekosistemi de tehdit ettiğinin altını çizdi. Hazırlanan rapora göre, 2015-2019 yılları arasındaki su sıcaklığının artışı mercan ve yumuşakcalar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 su türünün yok olmasına yol açtı.

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SICAK AKINTI TEHLİKEDE

-Meksika Körfezi’nden başlayarak İngiltere’nin kuzeyine kadar devam eden sıcak su akıntısı olarak bilinen Gulf Stream (Körfez) Sıcak Su Akıntısı çökmek üzere. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan makaleye göre, yaygın olarak Körfez Akıntısı olarak bilinen okyanus akıntısı 2025 yılında durabilir. Uzmanlar bu durumun, gezegendeki herkesi etkileyeceğini ve tüm uygarlığı tehdit ettiğini vurguluyor.

 

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#İklim Değişikliği#Deniz Suyu#Sıcaklık

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