Deniz suyu evlere kadar geldi: 2 siteyi böyle kurtaracaklar

#Karasu#Erozyon#Sahil Koruma
Deniz suyu evlere kadar geldi: 2 siteyi böyle kurtaracaklar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 14:37

Sakarya'nın Karasu ilçesinde erozyona uğrayan kıyı şeridiyle zarar gören yapıların güvenliği, inşasına başlanan sahil koruma duvarıyla sağlanacak. Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, "Proje sayesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 2 site kurtulacak." dedi.

Karasu Mahallesi'nde dalgaların neden olduğu erozyonla tahrip olan sahil ve burada bulunan tatil köyü, villa ile havuz tesisinin bulunduğu alanda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca sahil koruma duvarı çalışması başlatıldı.

Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, erozyonun önlenmesine yönelik girişimlerin ardından çalışmaların başladığını söyledi.

Kır, sahildeki çalışmanın kıyı şeridi ve buradaki yapılara koruma kalkanı olacağını belirterek, "Bu projenin hayata geçirilmesinin mimarı Zonguldak Milletvekili rahmetli Necmettin Aydın'dı. Kardeşi Ramazan Aydın ile çalışma yaptılar, biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilettik. Bakanlık da sahillerimiz için koruma kalkanı olan projeyi hayata geçirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Projenin detayları hakkında bilgi veren Kır, şunları kaydetti:
"Çalışma yer altına 2,5 metre inecek ve yüzeyde 2,5 metre yükselecek, toplamda 5 metre. Duvarın önü arkası taş dolgu ve kumla doldurularak plaj haline getirilecek. Belli yerlerden vatandaşa giriş çıkış merdiveni yapılacak. Proje sayesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 2 site kurtulacak. 2 tatil köyünü koruyacak toplam 840 metre uzunluğundaki proje bittiğinde bir daha sahillerimizde erozyon olmayacak."
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!