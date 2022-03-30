Deniz suyu çekildi, Alanya sahilinde kayalıklar ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin oldu

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Alanya’nın Kestel ve Mahmutlar mahallelerinde bulunan sahillerde yer yer 5 ile 10 metre arasında çekilme yaşandı. Su altında kalan kayalıklar çekilmeyle birlikte gün yüzüne çıktı. Mahmutlar sahilinde esnaflık yapan Mustafa Karakaya, “Yaklaşık 5-10 metre bir çekilme var. Bizde bu durumdan tedirgin olup, yetkililer ile paylaştık. Nasıl olduğuna dair henüz bir fikrimiz yok. Haberlerden takip ettiğimiz kadarıyla Ege kıyılarında da bir çekilme varmış. Şimdi Akdeniz kıyılarında devam ediyormuş. Aslında yılın belirli zamanlarında biraz çekilme oluyordu ama bu yıl biraz daha fazla” dedi.

“Doğal olan bir şey ama ilk defa bu kadar çekiliyor”

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Mahalle sakinlerinden Ali Yelken, “Yıllardır buradayım. Hemen hemen her gün sahile gelirim. Suyun çekilmesi dikkatimi çekti. Daha önce bu kadar olmamıştı. Doğal olan bir şey ama ilk defa bu kadar çekiliyor. Hemen hemen 10 metre belki daha fazla çekilme var. Uzmanlar normal olduğunu söylüyor. İnşallah en kısa zamanda sahillerimiz eski güzelliğine kavuşur” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİK BİR OLAY

Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Gökoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Meteorolojik bir olay. Alçak ve yüksek basınç ile poyrazın etkisi. Ekinoksun da etkisi olabilir" dedi.