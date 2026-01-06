×
HABERLERGündem Haberleri

Deniz suyu 10 metre çekildi! Sabah gelenler şaşırdı: 'Zaten büyük bir felaket atlatmış bir bölgeyiz'

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Çekilmesi#Hatay#Akdeniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 09:28

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde yaşanan 10 metrelik çekilme vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Etkisini gösteren deniz çekilmesi havadan görüntülendi. Bölgeye her gün gelen vatandaşlar "Zaten büyük bir felaket atlatmış bir bölgeyiz" diyerek tedirgin olduklarını belirtti.

Akdeniz'e kıyısı bulunan Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi sahilinde deniz çekilmesi yaşandı. Vatandaşların dikkatini çeken çekilme gözle görülür seviyede kendini hissettirdi. Sabah saatlerinde sahile gelen vatandaşlar, deniz suyunun normalden belirgin şekilde çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşadı.

Özellikle bölgede yaşayan ve her gün deniz kenarına gelen vatandaşlar, durumun nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasının endişeyi artırdığını ifade ettiler.

"ZATEN BÜYÜK BİR FELAKET ATLATMIŞ BİR BÖLGEYİZ"

Denizin çekildiğini görünce tedirgin olduğunu söyleyen 65 yaşındaki Bekir Gassal, "Deniz çekilmesi karşısında şaşırdık, yani neden olduğunu bilmiyoruz. Sıkıntı denizden mi, başka bir yerden mi kaynaklanıyor bilmiyoruz. Zaten büyük bir felaket atlatmış bir bölgeyiz, ister istemez insanın aklında soru işaretleri oluyor. Halk arasında da böyle şeyler konuşuluyor. Her gün geldiğimiz yer burası, sabah erken saatte bu kadar aşırı çekilme görünce insan şaşırıyor" dedi.

