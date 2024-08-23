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Deniz simidiyle 700 metre açığa sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı

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#Yalova#Marmara Denizi#Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 17:33

Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle kıyıdan 700 metre açığa sürüklenen çocuk, cankurtaranlar tarafından tekneyle kurtarıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hersek Plajı’nda meydana geldi. Deniz simidiyle yüzen 7 yaşlarında erkek çocuğu, sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Durumu fark eden aile, plajda görevli cankurtaranlara haber verdi.

Deniz simidiyle 700 metre açığa sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı

Cankurtaranlar tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler, çocuğu önce tekneye alıp kıyıya çıkararak Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden günübirlik gelen ailesine teslim etti. İsmi öğrenilemeyen çocuğun kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Deniz simidiyle 700 metre açığa sürüklenen çocuk böyle kurtarıldı

 

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#Yalova#Marmara Denizi#Deniz

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