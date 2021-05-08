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Haber Giriş: 08.05.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Deniz salyası tehlikesi için harekete geçildi! 100 ton toplandı

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Deniz salyası tehlikesi için harekete geçildi! 100 ton toplandı

Marmara'da neredeyse tüm sahilleri kaplayan ve kötü koku yayan deniz salyasından kaynaklı beyaz tabakanın temizlenmesi için harekete geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplam 100 ton deniz salyası topladı.

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  • Kocaelinde deniz salyası için harekete geçildi
  • Kocaelinde deniz salyası için harekete geçildi
  • Kocaelinde deniz salyası için harekete geçildi
  • Kocaelinde deniz salyası için harekete geçildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.

Deniz salyası tehlikesi için harekete geçildi 100 ton toplandı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor. Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.

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100 TON DENİZ SALYASI TOPLANDI

Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.

Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.

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Deniz salyası tehlikesi için harekete geçildi 100 ton toplandı

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