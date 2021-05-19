Deniz salyası, kötü koku ve görüntü kirliliği dolayısıyla İstanbul ve çevresini tehdit etmeye devam ediyor. Bakanlık yetkilileri başta olmak üzere pek çok bilim insanının odağında yer alan deniz salyası, derelerde de görülmeye başladı. Peki, deniz salyası neden olur? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DENİZ SALYASI NEDEN OLUR?

Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nin ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı) riski her geçen gün artıyor.

Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.

Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.

Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.

Marmara Denizi'nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara