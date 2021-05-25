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Özgür YILDIZ/ÇINARCIK (Yalova), (DHA)- Dinçer AKBİR-Ergün AYAZ-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 25.05.2021 - 09:36 | Son Güncelleme:

Deniz salyası kâbusu Çınarcık'ı da sardı! İnanılmaz görüntü... Tamamen kapladı

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Marmara Denizi'nde çok sayıda bölgede etkili olan deniz salyası Yalova’nın Çınarcık sahillerini de kapladı. Deniz salyası yat limanını tamamen kaplarken balık ölümlerine de yol açtı.

Marmara Denizi'nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, yat limanındaki teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bazı balıkların salya nedeniyle öldüğü görüldü.

Deniz salyası kâbusu Çınarcıkı da sardı İnanılmaz görüntü... Tamamen kapladı

İZMİT KÖRFEZİ'NE GERİ DÖNDÜ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi sahillerinde belediyenin yaptığı temizliğin ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden ortaya çıktı.

Kurbağalıderede korkutan görüntü Deniz salyası tamamen kapladı
Kurbağalıdere'de korkutan görüntü! Deniz salyası tamamen kapladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla bir süre önce temizlenen Gölcük Değirmendere sahilinde yeniden deniz salyası görülmeye başlandı. Deniz salyasının Karamürsel ilçesi açıklarına kadar kilometrelerce bir alanı kapladığı gözlendi.

Deniz salyası kâbusu Çınarcıkı da sardı İnanılmaz görüntü... Tamamen kapladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar 200 tona yakın deniz salyasını toplayarak bertaraf etti. Ekiplerin deniz süpürgeleri ve amfibi araçlarla yaptığı çalışmalar devam ediyor.

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