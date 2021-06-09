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Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

Deniz salyası Erdek'te de görüldü! Rezervasyon iptalleri var, turizmciler endişeli

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Marmara Denizi’nin kâbusu olan müsilaj Balıkesir’in Erdek ilçesinde de görülüyor. Deniz salyasınden etkilenen turizmciler endişeli... İşletmeciler, müsilaj nedeniyle rezervasyon iptallerinin gerçekleştiğini söyledi. Turizmci Gürcan Kanaoğlu, ''Pandemi nedeniyle biraz geç başlayan sezonumuzda müsilaj nedeniyle tatilciler tedirgin oluyor. Yüzde 3 ile 5 arasında rezervasyon kaybı yaşadık'' dedi.

Kentin turizm merkezlerinden Erdek ilçesinde işletmeciler, Marmara Denizi’nde görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilajın kendilerini de etkilediğini söyledi. İşletmeciler, rezervasyonlarının bir bölümünün iptal edildiğini belirtti.

Turizm işletmecilerinden Seçkin Arslan, müsilajın bölgeleri için olumsuz bir özellik taşıdığını dile getirerek, “Rezervasyonlarını iptal edenler var. Erdek’i bilen tatilciler gelmeye devam ediyor. Deniz patlıcanı ve midye toplanması yasaklanırsa, burası da kendini temizler” dedi.

Deniz salyası Erdekte de görüldü Rezervasyon iptalleri var, turizmciler endişeli
Bir başka işletmeci Recep Eren ise, “Bazı görüntüler var, dip görüntüleri kanalizasyon borusunun ağzından çekiliyor. Biraz fazla abartılıyor, ben bu sabah denize girdim” diye konuştu.

Turizmci Gürcan Kanaoğlu da sezonu 1 Haziran’dan itibaren başlayan kontrollü normalleşme sürecinin ardından açtıklarını belirterek, “Rezervasyonları kabul etmeye başladık. Pandemi nedeniyle biraz geç başlayan sezonumuzda müsilaj nedeniyle tatilciler tedirgin oluyor. Erdek kıyılarında şu an fazla bir şey yok, insanlar rahatça denize girebiliyorlar. Erdek’te tarihi eserler de bulunuyor. Şu an için temmuz ve ağustos ayları rezervasyonları yolunda gidiyor. Yüzde 3 ile 5 arasında rezervasyon kaybı yaşadık” ifadelerini kullandı.

Tatilcilerse Erdek’i beğendikleri için buraya geldiklerini belirtti.

Deniz salyası Erdekte de görüldü Rezervasyon iptalleri var, turizmciler endişeli

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