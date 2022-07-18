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Deniz Poyraz davası öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği

#İzmir#Deniz Poyraz#İzmir Adliyesi
Deniz Poyraz davası öncesi adliyede silahlı şüpheli paniği

İzmir Adliyesi'ne Deniz Poyraz davası öncesi silahla girmek isteyen M.Ö. (42), gözaltına alındı. M.Ö.'nün, ifadesinde eski eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını ise polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.

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İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elinde silahla binaya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Şüphelinin, M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi. M.Ö.'nün ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği öğrenildi.

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#İzmir#Deniz Poyraz#İzmir Adliyesi

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