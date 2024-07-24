Deniz polisine â€˜komandoâ€™ eÄŸitimi

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Yalova Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinesinde Yalova Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde, 1 yÄ±ldÄ±r TÃ¼rkiyeâ€™nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen polislere â€˜SuÃ¼stÃ¼ Arama-Kurtarmaâ€™, â€˜Suda Hayatta Kalmaâ€™ ve â€˜Gemi AdamÄ±â€™ branÅŸ temel eÄŸitimleri veriliyor.

2 dÃ¶nem halinde verilen eÄŸitimlere, Polis Arama-Kurtarma ve Gemi AdamÄ± ekiplerinde yer alan toplam 40 polis katÄ±lÄ±yor. 45 gÃ¼nlÃ¼k dÃ¶nemler halinde verilen eÄŸitimlerde suda dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±rÄ±cÄ± kondisyon hareketlerini yapan polisler, komandolarÄ± aratmÄ±yor.

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HER SABAH DALIÅž

Polisler bot kullanma, yÃ¼zme, boÄŸulmakta olan kiÅŸiye yaklaÅŸma teknikleri, temel ilkyardÄ±m, suÃ¼stÃ¼ ve kÄ±yÄ± arama konularÄ±nda eÄŸitimler alÄ±yor. AyrÄ±ca Liman Kanunu ve kontrolÃ¼ gibi konularda da eÄŸitim veriliyor. SualtÄ±nda delil aramasÄ± yapan dalgÄ±Ã§ polisler, boÄŸulma tehlikesi geÃ§iren kiÅŸiyi kurtarÄ±p, botta ilk mÃ¼dahaleyi yapÄ±yor. Her sabah aÃ§Ä±k denizde yÃ¼zen ve dalÄ±ÅŸ yapan polisler, eÄŸitim sonunda sertifikalarÄ±nÄ± alÄ±p gÃ¶reve baÅŸlÄ±yor.Â

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