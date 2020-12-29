MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı
GeriGündem Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği tekneden düşüp boğulma tehlikesi geçiren kazazede, can simidiyle kurtarılarak tekneye alındı.

Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tatbikat, senaryo gereği bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği yönünde ihbarla başladı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hizmet teknesi ile hızla yola çıkan deniz polisi, kurtarma noktasına geldiğinde teknedeki ekipten bir kişi denize atladı. Hemen harekete geçen ekipler işaret fişeğiyle yer tespiti yapıp, harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren kazazedeye can simidi atan ekip, su üzerinde kalmasını sağlarken, dalgıç polislerden biri denize atlayarak kazazedeyi tekneye çekti. Teknenin kenarında ilk müdahalesi yapılan kazazede ardından teknenin içine alındı.
Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle