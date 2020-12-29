Deniz polisinden, boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tatbikat, senaryo gereği bir kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiği yönünde ihbarla başladı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hizmet teknesi ile hızla yola çıkan deniz polisi, kurtarma noktasına geldiğinde teknedeki ekipten bir kişi denize atladı. Hemen harekete geçen ekipler işaret fişeğiyle yer tespiti yapıp, harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren kazazedeye can simidi atan ekip, su üzerinde kalmasını sağlarken, dalgıç polislerden biri denize atlayarak kazazedeyi tekneye çekti. Teknenin kenarında ilk müdahalesi yapılan kazazede ardından teknenin içine alındı.