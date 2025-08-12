×
Deniz planı yapanlar dikkat: 5 günlük alarm verildi, yarın başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kırmızı Bayrak#Sakarya Büyükşehir Belediyesi#Hava Koşulları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 12:07

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de önümüzdeki 5 günde RİP akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı ve tatilcileri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLECEK

Günübirlik tatilciler ve Türkiye'nin dört bir yanından sahillerimize gelecek olan vatandaşlarımızı, 13 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) hava şartları denizdeki durumun tehlikeli bir hal almasına sebep olabilir. B

u tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli RİP akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehir'imiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi.

