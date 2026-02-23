Deniz Kuvvetleri'nden Senegal'e arama kurtarma eğitimi

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde Senegal Hava Kuvvetleri ve Senegal Deniz Kuvvetleri personelinin de katılımıyla görev uçuşu icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Atlas Okyanusu üzerinde icra edilen ve 200 saate ulaşan eğitim ve görev uçuşlarında, 'yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, düzensiz göçün tespiti, deniz kirliliğiyle mücadele, arama kurtarma desteği' gibi alanlarda Senegal makamlarıyla tam bir eş güdüm ve uyum içerisinde çalışılarak karşılıklı işbirliği ve güven duygusu geliştirilmeye devam ediliyor."

Haberin Devamı