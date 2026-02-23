×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Deniz Kuvvetleri'nden Senegal'e arama kurtarma eğitimi

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Kuvvetleri#Senegal#Arama Kurtarma Eğitimi
Deniz Kuvvetlerinden Senegale arama kurtarma eğitimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 14:56

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin, Senegal'in sorumluluğundaki arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla görev yaptığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Senegal hava sahası ile deniz yetki alanları üzerinde Senegal Hava Kuvvetleri ve Senegal Deniz Kuvvetleri personelinin de katılımıyla görev uçuşu icra edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetlerinden Senegale arama kurtarma eğitimi

Paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Atlas Okyanusu üzerinde icra edilen ve 200 saate ulaşan eğitim ve görev uçuşlarında, 'yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, düzensiz göçün tespiti, deniz kirliliğiyle mücadele, arama kurtarma desteği' gibi alanlarda Senegal makamlarıyla tam bir eş güdüm ve uyum içerisinde çalışılarak karşılıklı işbirliği ve güven duygusu geliştirilmeye devam ediliyor."

Haberin Devamı

Deniz Kuvvetlerinden Senegale arama kurtarma eğitimi

Deniz Kuvvetlerinden Senegale arama kurtarma eğitimi

Deniz Kuvvetlerinden Senegale arama kurtarma eğitimi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Kuvvetleri#Senegal#Arama Kurtarma Eğitimi

BAKMADAN GEÇME!