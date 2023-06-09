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Deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaş, yan yana toprağa verildi

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#Ordu#Altınordu#Muhammet Hekimoğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 14:55

Ordu'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında cesetleri bulunan Muhammet Hekimoğlu (19) ile arkadaşı Göktan Sedat Günaydın'ın (20) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

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Ayışığı otoparkı mevkisinde dün sabah yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne haber verdi. Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Yapılan incelemede, cesetlerin Göktan Sedat Günaydın ile arkadaşı Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaş, yan yana toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınan cenazeler, Akköse Mahallesi'ne getirildi. Burada Günaydın ve Hekimoğlu için cenaze namazı kılındı.

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Deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaş, yan yana toprağa verildi

Cenazeye MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Muhammet Hekimoğlu'nun babası Hüseyin ile annesi Makbule, Göktan Sedat Günaydın'ın babası Kazım ile annesi Dursine ve diğer aile bireyleriyle yakınları katıldı. Namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

2 arkadaşın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 

Deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaş, yan yana toprağa verildi

Deniz kıyısında cesetleri bulunan 2 arkadaş, yan yana toprağa verildi

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#Ordu#Altınordu#Muhammet Hekimoğlu

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