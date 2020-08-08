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Cem SÜRMENELİ/DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 13:37,Son Güncelleme:

Deniz kenarında bulundu! Böyle çıkardılar...

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Deniz kenarında bulundu! Böyle çıkardılar...
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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, deniz kıyısında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gezmeye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında gördükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler taradından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi.

Deniz kenarında bulundu Böyle çıkardılar...

Deniz kenarında bulundu Böyle çıkardılar...


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