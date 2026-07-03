Deniz Göktaş’a gözaltı

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Göktaş, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği ve geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda izleyicilerle buluşan ‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinde yer alan kesitlerle gündeme gelmişti. Gösteride geçen kutsal kitaplara yönelik mizahi yorumları bazı kesimlerin tepkisine yol açmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yurtdışı tatilinden dönen Göktaş, İstanbul’da havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.