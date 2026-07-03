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Deniz Göktaş’a gözaltı

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#Deniz Göktaş#Gözaltı#Cumhurbaşkanı’Na Hakaret
Deniz Göktaş’a gözaltı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 07:00

İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği gösterisindeki sözleri nedeniyle hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurtdışı tatili dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

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Göktaş, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği ve geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda izleyicilerle buluşan ‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinde yer alan kesitlerle gündeme gelmişti. Gösteride geçen kutsal kitaplara yönelik mizahi yorumları bazı kesimlerin tepkisine yol açmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Yurtdışı tatilinden dönen Göktaş, İstanbul’da havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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#Deniz Göktaş#Gözaltı#Cumhurbaşkanı’Na Hakaret

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