Deniz Göktaş tutuklandı

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Deniz Göktaş, ‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinde yer alan kesitlerle gündeme gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up’çı Deniz Göktaş hakkında, ‘dini değerleri aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Önceki gün yurtdışı tatilinden dönen Göktaş, İstanbul’da havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Göktaş, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Deniz Göktaş tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, hakaret, iftira, küfür, müstehcen ifadeler ile nefret, ayrımcılık ve şiddeti teşvik eden söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Sevk yazısında, Deniz Göktaş’ın suça konu söylemlerinin eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanı’nın toplum nezdindeki şeref, onur ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu ifade edildi.

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CİMER’E 185 ŞİKÂYET

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Göktaş’ın ayrıca, halkın din veya mezhep bakımından farklı özelliklere sahip büyük bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu da anlatıldı. Sevk yazısında ayrıca, Deniz Göktaş’ın YouTube’daki video paylaşımları ile ilgili savcılığa şu ana kadar 185 farklı CİMER başvurusu/şikâyeti yapıldığı belirtildi. Deniz Göktaş, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından tutuklandı.

‘KIRMA AMACIM YOKTU’

DENİZ Göktaş emniyetteki ifadesinde kimlik tespitinde komedyen olduğunu söyledi. aylık geliri sorulduğunda ise “yüksek gelirli” cevabını verdi. Deniz Göktaş ifadesinde, şunları söyledi: “Soruşturmaya konu olan video paylaşımı, benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Tarafıma yöneltilen ‘halkın belirli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir.

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‘100 BİN KİŞİ İZLEMİŞTİ’

100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş ya da popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı’nı aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.”

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KILIÇDAROĞLU DESTEĞE GELDİ

Göktaş’a destek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye geldi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na getirilen Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu’na eşlik etti. Kılıçdaroğlu mahkeme salonu önünde bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

ASLA DOĞRU BULMUYORUZ

Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının ardından adliyeden ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı: “Demokrasilerde sanatçının söz söyleme özgürlüğü vardır. Siyasetçiler de sanatçıların yaptığı bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kısa bir süre Deniz Bey’le görüştüm morali yerinde. Ama şunu ifade etmek istiyorum, bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenenler sanatçılardır. Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin çağdaş uygarlığı koruması mümkün değildir. O yüzden Deniz Bey’in tutuklanmasını asla doğru bulmuyoruz.”

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