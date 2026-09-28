Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı! Savcı, Deniz Göktaş'ın tahliyesini istedi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında yayınladığı videolarda suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda görülüyor.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Göktaş’ın avukatlarının beyanlarının ardından, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı,Göktaş’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suçu ve suçluyu övmek” suçlarından cezalandırılmasını ve kararla birlikte tahliye edilmesine karar verilmesini istedi.