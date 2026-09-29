Deniz Göktaş için ceza ve tahliye çıktı

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İSTANBUL Harbiye’de 24 Haziran’da sahne aldığı “Ölü Deniz” isimli gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle Deniz Göktaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “haklı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 88 gündür tutuklu olan Göktaş, dün İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde çok sayıda milletvekili ve baro başkanının da takip ettiği duruşmaya katıldı.

POLİTİK MİZAH SAVUNMASI

Göktaş savunmasında çocukken Levent Kırca ve Ferhan Şensoy izlediğini anlatarak, “Levent Kırca televizyonda yapıp herkesin evine giriyordu. O yıllarda ifade özgürlüğünü koruyan yasalar değişmedi ama şu an bir komedyen hapis yatıyor. Değişen şaka kaldıramayan, kırılgan siyasetçiler. Bugün Ferhan Şensoy’u yasaklayan kişiler hatırlanmıyor ama Ferhan Şensoy’un oyunları ve sözleri hatırlanıyor. Politik mizahı yargının koruması gerekiyor çünkü komedyenler zaten yalnız insanlar” dedi. Bu sırada hâkim, “Stand-up gösterin bile 1.5 saat sürdü” diyerek Göktaş’tan savunmasını toparlamasını istedi. Bu duruma salondakiler tepki gösterdi. Göktaş da “88 gündür cezaevindeyim. Kaçma şüphem yok, yurtdışından kendim döndüm. Hayatımdan 3 ay çalındı. Söylediğim hiçbir sözde suç içeren bir söz yok. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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1 YIL 7 AY 5 GÜN HAPİS

Mahkeme Göktaş’ı ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Göktaş, ‘suçu ve suçluyu övmek’ suçundan beraat etti. Göktaş’ın tahliyesine karar verildi. Gece Tekirdağ Çorlu’daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen Göktaş’ı ailesi ve arkadaşları karşıladı. Göktaş, “Sinem Dedetaş burada ve Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul’a gideriz diye umdum ama olmadı. Tabi ki dışarıda olmak çok güzel, özledim. Ama içeri dışarı çok fark etmiyor. Silivri’de, bir çok cezaevlerinde binlerce insan var benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir” diye konuştu.