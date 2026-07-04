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Deniz Göktaş, Çorlu'daki cezaevine konuldu

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#Deniz Göktaş#Sanal Medya#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Deniz Göktaş, Çorludaki cezaevine konuldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 13:18

Sanal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Göktaş'ın sanal medya platformlarında yayınladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Bunun üzerine Göktaş hakkında soruşturma başlattı. Yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Deniz Göktaş, Çorludaki cezaevine konuldu

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Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göktaş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Dini değerleri aşağılama' suçlarından tutuklandı.

Göktaş, tutuklanmasının ardından getirildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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#Deniz Göktaş#Sanal Medya#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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