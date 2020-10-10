‘Deniz Gezmiş’ti, ‘Deprem Parkı’ oldu

İstanbul Ataşehir’de bulunan ‘Deniz Gezmiş Parkı’nın adı değişti. Ataşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, 16 Eylül 2020 tarihinde Ataşehir Kaymakamlığı belediyeye resmi bir yazı göndererek ismin kaldırılmasını istedi. Kaymakamlıktan gelen yazı üzerine Ataşehir Belediyesi, ‘Deniz Gezmiş Parkı’ yazısını söktü. Yine Ataşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, ismin kaldırılmasının hukuki gerekçesi, ana arterde yer alan parka isim verme yetkisinin ilçe belediyesinde değil, İBB Meclisi’nde olması.

HEYKELİ DURUYOR

İddiaya göre bazı vatandaşların şikayeti üzerine idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda parka ismin hukuksuz şekilde verildiğine hükmedildi. İsim verme yetkisinin İBB Meclisi’nde olduğu hatırlatılıp, ismin kaldırılması talep edildi. 9 yıl sonra gelen bu talep üzerine İBB tarafından ilan edilen deprem parkları arasında yer aldığı için parka geçici olarak Deprem Parkı adı verildi, İBB tabelası konuldu. İsim şimdilik kaldırıldı ancak Deniz Gezmiş’in heykeli parkın orta yerinde duruyor. 43 yıldır Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan ve her sabah parka spor yapmaya giden Cafer Doğan, “Torunlarım söyledi ismin kaldırıldığını, inanmadım. Gelip kendi gözümle gördüm. Demek ki Deniz Gezmiş isminden hâlâ korkanlar var” diyerek tepkisini dile getirdi. Parkın açılışı 3 Nisan 2011’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılmıştı.