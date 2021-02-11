Deniz Gezmiş'in 50 yıllık yeni fotoğrafları

Deniz Gezmiş’in akrabası Enver Gezmiş, aslında siyah beyaz olan 4 kare fotoğrafı renklendirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz Gezmiş’in üzerinde ünlü yeşil parkasıyla göründüğü fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı. Enver Gezmiş fotoğraflarla ilgili, “Deniz Gezmiş’in Ankara’da İçişleri Bakanlığı önünde çekilmiş fotoğraflarını daha önce görmüştüm. Ancak fotoğrafların büyük boyutları yoktu. Bu fotoğrafların büyük boyutları elime geçince renklendirip sosyal medyada paylaştım. İnsanlar fotoğrafların yeni hallerini beğendiler, olumlu tepki aldım” dedi. Hürriyet o fotoğrafların hikâyesinin peşine düştü. Fotoğraflar İçişleri Bakanlığı’nın önünde çekilmişti. Deniz Gezmiş, 12 Mart muhtırasından dört gün sonra, 16 Mart 1971’de Sivas’ın Gemerek ilçesinde yakalandı. Kayseri’de bir gece tutulan Deniz Gezmiş, sorgu için Ankara’ya götürüldü. Burada da dönemin İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu ile bakanlık binasında görüştürüldü. Fotoğraflar o gün, İçişleri Bakanlığı binasından çıkarken çekilmişti.

‘İLK KEZ GÖRDÜM’

Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş fotoğrafları ilk kez gördüğünü belirterek şunları söyledi: “Deniz, Sivas Gemerek’te yakalandıktan sonra Kayseri’ye götürüldü. Bir gece Kayseri’de kaldı daha sonra Kayseri’den Ankara’ya götürüldü. Ankara’da dönemin İçişleri Bakanı ile görüştü. Bu fotoğraflar o görüşmeden sonra çekilmiş. Fotoğraflarda bulunan diğer şahısların simaları tanıdık. Bu şahıslar o gün çekilen diğer fotoğraflarda da var. Fotoğrafları kimin çektiğini bilmiyorum.”

EMNİYET FOTOĞRAFLARI DA ÇIKMIŞTI

Depo Photos, mart ayında Deniz Gezmiş’e ait yeni fotoğraflar yayınlamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu çıkışında çekilen fotoğraflar da Enver Gezmiş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.