Deniz Efekti Kar (DEK) nedir?

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Deniz Efekti Kar, sinoptik bir siklon geçtikten sonra, akabindeki kuzeyli akımlar kutupsal soğuk hava kütlesini, kendisine göre sıcak olan deniz veya göl geçmesiyle, ısı ve nem kazanmasıyla ortaya çıkan kararsızlık sonucu da oluşur.