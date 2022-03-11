TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Deniz Efekti Kar, son meteorolojik gelişmelerin akabinde merakla araştırılmaya devam ediliyor. Meteorolojik gelişmelere konu olan Deniz Efekti Kar, ülkemizde de görülebilmektedir. Peki, Deniz Efekti Kar (DEK) nedir? İşte, o detaylar
Haberin Devamı
Deniz Efekti Kar, sinoptik bir siklon geçtikten sonra, akabindeki kuzeyli akımlar kutupsal soğuk hava kütlesini, kendisine göre sıcak olan deniz veya göl geçmesiyle, ısı ve nem kazanmasıyla ortaya çıkan kararsızlık sonucu da oluşur.