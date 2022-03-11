Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Deniz Efekti Kar (DEK) nedir?

#Deniz Efekti Kar#Deniz Efekti Kar Nedir#Deniz Efekti Kar Ne Demek
Deniz Efekti Kar (DEK) nedir

Deniz Efekti Kar, son meteorolojik gelişmelerin akabinde merakla araştırılmaya devam ediliyor. Meteorolojik gelişmelere konu olan Deniz Efekti Kar, ülkemizde de görülebilmektedir. Peki, Deniz Efekti Kar (DEK) nedir? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Deniz Efekti Kar, sinoptik bir siklon geçtikten sonra, akabindeki kuzeyli akımlar kutupsal soğuk hava kütlesini, kendisine göre sıcak olan deniz veya göl geçmesiyle, ısı ve nem kazanmasıyla ortaya çıkan kararsızlık sonucu da oluşur.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deniz Efekti Kar#Deniz Efekti Kar Nedir#Deniz Efekti Kar Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...

Rusya Ukrayna savaşında insani koridor bilmecesi! 'Biri mayınlı, diğerine bombalar yağıyor...'

#Ukrayna
Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar’

Ukraynalılara İngiltere sınırında vize eziyeti... ‘Bize tuvaletteki sudan daha kötü davrandılar!’

#Rusya-Ukrayna
‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı