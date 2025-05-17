Deniz çayırlarına müsilaj tehdidi

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Dalyan, Saros Körfezi’nde sualtında bu yıl marttan beri ciddi müsilaj sorunu olduğunu belirterek, “Marmara’daki müsilaj sorunu, Saros Körfezi gibi denizlerimizin incisi sayılan bir yerin ciddi müsilaj sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Şu anda da neredeyse körfezin tamamı müsilajla kaplı durumda” dedi. Dalyan, Saroz Körfezi’nde bulunan deniz çayırlarının neredeyse tamamının müsilajla kaplı olduğunu aktardı.

Deniz çayırlarının, oksijen üretimi, karbon tutumu, suyun berraklığını sağlama ve deniz canlılarına yaşam alanı sunma gibi hayati işlevlere sahip olduğunu vurgulayan Dalyan, bu çayırların yok olduğu bölgelerde su kalitesinin hızla düştüğünü ve biyoçeşitliliğin ciddi şekilde azaldığını, müsilajın ise bu ekosisteme son darbeyi vurmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

‘DURUM CİDDİ’

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Bölgenin bugünkü hali ile 2021 yılındaki müsilaj dönemini kıyaslayan Dalyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müsilaj, 2021’de Saros’un güneydoğu tarafından giren akıntıyla birlikte Kömür Limanı, Güneyli’ye kadar çıkmıştı. Kuzey ve kuzeybatı kısmını vurmamıştı ve çok daha rahat atlatmıştı o kıyılar. Şimdi İbrice, Erikli, Yayla, Mecidiye tarafını da vurdu ve maalesef orada da durum ciddi. Körfezin güneyinde 2021 yılında yaptığımız bir çalışmada, 5 ile 27 metre arasında neredeyse her şey ölmüştü. Akıntıya kapalı yerlerde canlılık devam ediyordu. Müsilaj, bunun haricindeki her şeyi öldürmüştü.”

Dalyan, bölgedeki deniz çayırları, gorgon mercanları, koralijen habitatların ciddi tehlike altında olduğunu ve her çabanın önem taşıdığını vurguladı.