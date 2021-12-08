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Deniz Burnham kimdir, nereli? NASA'nın astronot adayları arasında yer aldı

#Deniz Burnham#Deniz Burnham Kimdir#Deniz Burnham Nereli
Deniz Burnham kimdir, nereli NASAnın astronot adayları arasında yer aldı

Deniz Burnham, NASA'nın astronot adayları arasında yer almasının ardından araştırılan isimlerden birisi oldu. Adana'da dünyaya gelen ve eğitimini ABD'de sürdüren Deniz Burnham, NASA'da yaptığı staj ile de kariyerine yeni bir yön verdi. Peki, Deniz Burnham kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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ABD’nin Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde doğan Deniz Burnham, ABD'li asker bir ailenin çocuğudur. Uzun süredir Alaska’da yaşayan Deniz Burnham, helikopter ve sabit kanatlı hava araçlarını uçurabiliyor.

2007 yılında California’daki San Diego Üniversitesi’nde kimya mühendisliğini bitiren Deniz Burnham, 2017 yılında ise Güney Kalifornia Üniversitesi’nde makine mühendisliği yüksek lisansını yaptı.

Burnham, lisansüstü okulda geçirdiği süre boyunca NASA Ames Araştırma Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptı . Burnham şu anda nişanlısı Shaun Little ile Wasilla, Alaska'da yaşıyor 

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