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Haber Giriş: 09.05.2020 - 21:35,Son Güncelleme:

Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

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Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!
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Tecrübeli haber spikeri Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 18.45’te izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 18.45’te Kanal D’de!

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