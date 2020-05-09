Kanal D Ana Haber ekranı Deniz Bayramoğlu’na emanet!

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 18.45’te izleyici ile buluşmaya devam edecek.



Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 18.45’te Kanal D’de!