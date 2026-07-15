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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi

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#Deniz Baykal#Olcay Baykal#CHP
Deniz Baykalın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 14:04

Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal (88), Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baykal’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

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Deniz Baykal'ın Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

Deniz Baykalın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi

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Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi. Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi. 3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var. 

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#Deniz Baykal#Olcay Baykal#CHP

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