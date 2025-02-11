Deniz Baykal vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

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Deniz Baykal'ın, Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ile Baykal'ın ailesi ve yakınları katıldı. Özel, 11 Şubat 2023'te hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın kabrine çelenk bıraktı, ardından dua edildi. Özel, Deniz Baykal ile ilişkisinin, büyük anlamlarla yüklü olduğunu belirterek, "Kendisini benden çok daha eski tanıyanlarla, birlikte çok daha fazla çalışmış olanlarla, onun partimize ve ülkemize emeklerine çok daha eskiden şahitlik etmiş çok değerli büyüklerimizle birlikte, genel başkanlarımızla, bakanlarımızla, önceki dönem yöneticilerimizle, milletvekillerimizle birlikteyiz. Her birimizin hayatına dokunmuş, her birimizin hayatına önemli izler bırakmış ve 35 yaşında milletvekili olmuş, 36 yaşında bakan olmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sırasında da madenleri kamulaştıracak bir yurtseverliği, cesareti ve uluslararası boyutta bir meydan okumayı gerçekleştirebilmiş bir cesur liderin, bir büyük devlet adamının huzurundayız hep birlikte" dedi.

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'PARTİSİNİ 1'İNCİ YAPMANIN GURURU İLE HUZURUNDAYIZ'

Siyasete başlamasının Baykal sayesinde olduğunu söyleyen Özel, "Bir mutluluğum var; geçen sene yeni seçilmiş bir genel başkan olarak. Manisa'da yüzde 6 oyumuz varken beni belediye başkan adayı yapmış Deniz Bey'in, yerel seçimlerden önce huzurundaydık. Yüzde 6 ile Deniz Bey'in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1'inci olduğu seçimden 47 yıl sonra bugün partisini 1'inci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini 1'inci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30'lu yaşlarında birçok gence tattırıp, bu ülkeye o yaşta Cumhuriyet Halk Partili bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurundayız" ifadelerini kullandı.

Baykal'dan çok şey öğrendiklerini aktaran Özel, "Bu ülkeye çok hizmeti ve emeği var. Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip; 'Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidardadır. Bir Cumhuriyet Halk Partili devletin başındadır. Gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım, Anayasa'ya rağmen arkasından dolanıp talan edilen o madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize; çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer" ifadelerini kullandı.

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Özel, daha sonra eski Başbakan ve 3'üncü CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kabrini de ziyaret ederek, karanfil bıraktı.