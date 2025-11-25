×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Deniz altında sevindiren artış

Güncelleme Tarihi:

#Marmara Adası#TÜDAV#Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Deniz altında sevindiren artış
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 07:00

Marmara Adası açıklarında deniz tabanına yerleştirilen toplam 280 yapay resifte yapılan bu yılki gözlemlerde 12’si balık olmak üzere toplam 40 farklı tür tespit edildi. Bu sayı, geçen yıl 33 türe kıyasla yüzde 21’lik bir artışa karşılık geliyor.

Haberin Devamı

Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ile Akçansa’nın işbirliğinde biyoçeşitliliği desteklemek üzere hayata geçirilen Marmara Adaları Yapay Resif Projesi kapsamında ikinci izleme raporu yayımlandı. Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi danışmanlığında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından hazırlanan raporda Marmara Adası açıklarında deniz tabanına yerleştirilen toplam 280 yapay resifte gözlem yapıldığı belirtildi.

Raporda özellikle eşkina, mürekkep balığı ve karagöz gibi ekonomik öneme sahip türlerin geçen yıla göre daha fazla resif kümesinde gözlemlenmesine dikkat çekildi. Raporda, 2024 yılında tespit edilen 33 türe kıyasla 2025 yılında tür sayısında yüzde 21 artış gerçekleştiği ve resiflerin 12’si balık olmak üzere toplam 40 deniz canlısına yaşam alanı sunduğu belirlendi. Resif kümelerinin olduğu alanlarda genel olarak katı atık birikimine rastlanmaması, bölgenin temiz kalmaya devam ettiğinin bir işareti oldu.

Gözden KaçmasınBalkanlar beyaza büründü, sıra Türkiye’de mi ‘Cephe yağışları etkisindeyiz’ | Adil Tek, kuvvetli sağanak için tarih verdiBalkanlar beyaza büründü, sıra Türkiye’de mi? ‘Cephe yağışları etkisindeyiz’ | Adil Tek, kuvvetli sağanak için tarih verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Marmara Adası#TÜDAV#Türk Deniz Araştırmaları Vakfı

BAKMADAN GEÇME!