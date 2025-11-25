Deniz altında sevindiren artış

Haberin Devamı

Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği ile Akçansa’nın işbirliğinde biyoçeşitliliği desteklemek üzere hayata geçirilen Marmara Adaları Yapay Resif Projesi kapsamında ikinci izleme raporu yayımlandı. Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi danışmanlığında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından hazırlanan raporda Marmara Adası açıklarında deniz tabanına yerleştirilen toplam 280 yapay resifte gözlem yapıldığı belirtildi.

Raporda özellikle eşkina, mürekkep balığı ve karagöz gibi ekonomik öneme sahip türlerin geçen yıla göre daha fazla resif kümesinde gözlemlenmesine dikkat çekildi. Raporda, 2024 yılında tespit edilen 33 türe kıyasla 2025 yılında tür sayısında yüzde 21 artış gerçekleştiği ve resiflerin 12’si balık olmak üzere toplam 40 deniz canlısına yaşam alanı sunduğu belirlendi. Resif kümelerinin olduğu alanlarda genel olarak katı atık birikimine rastlanmaması, bölgenin temiz kalmaya devam ettiğinin bir işareti oldu.