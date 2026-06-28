Deniz altında karşılaştı, tek hamlesi ile kaçırdı | O görüntüler için açıklama yaptı: Çoğu kişi yanlış anladı, tedirgin olmanıza gerek yok

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Kumluca ilçesine bağlı Karaöz mevkisinde, Gelidonya Feneri açıklarında dalış yapan Öncel'in önüne bir anda köpek balığı çıktı. Kum cinsi olan köpek balığıyla burun buruna gelen Öncel, elindeki zıpkını göstererek onu korkutmaya çalıştı. Bir süre sonra köpek balığı uzaklaşırken, o anlar su altı kamerasına yansıdı.

"SALDIRMA DURUMU YOKTU"

Yaşadığı anları anlatan Öncel, zıpkınla balık avcılığına çocukluk yıllarında hobi olarak başladığını, yaklaşık dört yıldır ise profesyonel olarak bu sporu yaptığını söyledi. Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirten Öncel, karşılaşmanın bir saldırı olmadığını ifade etti.

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"SADECE MERAK ETTİĞİ İÇİN YAKLAŞTI"

Görüntüleri izleyen çoğu kişinin durumu yanlış anladığını söyleyen Öncel, tedirgin olmamaları gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Çoğu insan yanlış anladı. Bu bir saldırı değildi aslında. Köpekbalığı bizim bu bölgemizde zaten aktif olarak dönem dönem kıyıya yaklaşan bazı türleri var ve burada aktif yaşayan bir canlı. Esasında yerli. Benim gördüğüm cins pamuk köpekbalığı. Çok saldırgan, agresif bir tür sayılmaz. Bana da esasında saldırmadı. Sadece kendisi de avcı bir tür olduğu için bana olan merakını gidermek için yaklaştı. Bölgeye gelen insanların bundan tedirgin olmasına gerek yok.

Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum tabii ki de, tedbiri elden bırakmamak için. İnsanlar biraz bu videoyu yanlış anladı. Normalde de aktif gördüğümüz canlılar bunlar bizim, sadece uzağımızdan geçiyordu. Merakını giderip çok yaklaşmadan... Onlar da çünkü kendi canını düşünmek zorunda kalıyor.

Köpek balığını, Gelidonya Feneri'nin ilerisinde, kıyıdan ve yüzme alanlarından oldukça uzakta gördüğünü dile getiren Öncel, bölgenin insan yerleşiminden uzak olması nedeniyle dalış ve avcılık faaliyetlerini burada gerçekleştirdiklerini söyledi.

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"GÜZEL VE UNUTULMAZ BİR ANI OLDU"

Yaklaşık 20 metre derinlikte ilk kez karşılaştığı köpek balığının sakin şekilde üzerinden geçtiğini anlatan Öncel, şunları söyledi:

"Sakin kalmak bu işte çok önemli. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu."