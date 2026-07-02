Deniz Akkaya gözaltına alındı

Haberin Devamı

9 Haziran’da arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe’nin, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Zakkum Sokak’taki ikametine taşınan eski manken ve ünlü sunusu Deniz Akkaya, dün evdeki tuvalet arızası nedeniyle Akcebe ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında Mustafa Kürşat Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Akkaya, ardından Akcebe'ye ait eve geri dönerek konuttan ayrılmayı reddetti. Evin ortak sahipleri olan Mustafa Kürşat Akcebe ile ablası Nihan Akcebe’nin konutlarına giriş yapamaması üzerine abla Akcebe, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla adrese giderek Deniz Akkaya’yı ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçu kapsamında evden çıkartarak gözaltına aldı. Akkaya’nın emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

‘ARKADAŞIMIN BU DURUMA DÜŞMESİ BENİ ÜZDÜ’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Mustafa Kürşat Akcebe, “Çok mutluyum birazdan evcil hayvanlarıma kavuşacağım. Kendisi adliyeden benden daha önce çıktığı için uzaklaştırma kararı almış. Koşa koşa kendini eve atmış. O yüzden ben evime giremiyordum. Ablam da burada ikamet ediyor, ablam da buranın sahibi. Bir şekilde karakola başvurduk. Savcılarımız ve memurlarımız sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Deniz Hanımı çıkarttılar, bunu söylerken bile çok üzülüyorum. Kadının durumuna üzüldüm. Arkadaşımın bu duruma düşmesi beni cidden üzdü. 5 tane köpek ve kedim vardı hepsi yukarında titriyor. Onların yanına gitmek için çok sabırsızlanıyorum” dedi.