Deniz Akkaya amatem sürecini anlattı: Bana itibar suikasti yapılıyor

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Eski eşiyle ve kızıyla davalık olan Deniz Akkaya, hayatının kabusunu yaşadı. Açılan davalar sonucunda tüm mal varlığına tedbir konuldu. Hatta akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Deniz Akkaya için tedbir kararı çıktı ve amatem'e gitmesi istendi.

Raporda Deniz Akkaya için "kısıtlı" yorumu yapıldı. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de bir dizi testlere tabii tutulması istendi.

Deniz Akkaya tedbir kararından sonra 5 parasız kaldığını ve bu karara itiraz ettiklerini açıkladı.

Akkaya, amatem ve mahkeme sürecini Kanal D Haber'den İbrahim Konar'a anlattı.