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Deniz Akkaya amatem sürecini anlattı: Bana itibar suikasti yapılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Deniz Akkaya#Amatem#Deniz Akkaya Mahkeme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 20:20

Ünlü sunucu Deniz Akkaya son dönemde eski eşi ve kızıyla yaşadığı olaylarla gündeme gelmiş ve onlarla davalık olmuştu. O davaların birinden önemli bir karar çıktı. Mahkeme "Akkaya'nın tüm malvarlığına tedbiren el konulsun" dedi. Ayrıca akıl sağlığının testi için de hastaneye sevk etti. Hastaneden çıkan Deniz Akkaya yaşadıklarını ve "amatem" sürecini ilk kez anlattı, "Hesaplarım bloke edildi, beş parasız kaldım" dedi. Kanal D Haber'den İbrahim Konar'ın özel haberi...

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Eski eşiyle ve kızıyla davalık olan Deniz Akkaya, hayatının kabusunu yaşadı. Açılan davalar sonucunda tüm mal varlığına tedbir konuldu. Hatta akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edildi.

Deniz Akkaya için tedbir kararı çıktı ve amatem'e gitmesi istendi.

Raporda Deniz Akkaya için "kısıtlı" yorumu yapıldı. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de bir dizi testlere tabii tutulması istendi.

Deniz Akkaya tedbir kararından sonra 5 parasız kaldığını ve bu karara itiraz ettiklerini açıkladı.

Akkaya, amatem ve mahkeme sürecini Kanal D Haber'den İbrahim Konar'a anlattı.

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#Deniz Akkaya#Amatem#Deniz Akkaya Mahkeme

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