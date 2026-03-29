Denis Beciroviç Dolmabahçe’de

Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Denis Beciroviç’i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Becirovic, birbirlerine heyetlerini takdim ederek ikili görüşmeye geçti. Baş başa görüşmenin ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde heyetler arası görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Beçiroviç ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek’in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız, Bosna Hersek’in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye’nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü dile getirdi.”