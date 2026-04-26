Dengesini kaybetti, kafeteryanın alt kattaki terasına düştü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 15:59

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kafeteryanın 3’üncü katında sandalyede otururken dengesini kaybedip, açık bırakılan camdan 2’nci kat terasa düşen S.D. (25) adlı kadın, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi, Omurtak Caddesi’ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kafeteryanın 3’üncü katında pencere kenarındaki masada sohbet eden S.D. adlı kadın, sandalyede dengesini kaybedip, açık olan camdan ikinci katın terasına düştü.

İTFAHİYE TARAFINDAN İNDİRİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden indirilerek Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İşletmede inceleme yapan polis ekipleri, camların açık halde bırakıldığını ve hiçbir önlem alınmadığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

