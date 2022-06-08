Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü

#İbrahim Kargı#Bursa#Dere
Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı (37), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte vadideki dere kenarında alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kargı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurdukları halat sistemiyle yaralıyı yukarı çeken ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü

Haberin Devamı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbrahim Kargı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kargı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kargı#Bursa#Dere

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry