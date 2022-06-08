Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü

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Olay saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte vadideki dere kenarında alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı'yı kurtarmaya çalışan arkadaşları başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Kargı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Kurdukları halat sistemiyle yaralıyı yukarı çeken ekipler, daha sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İbrahim Kargı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kargı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.